Общество

Строительный мусор в Печорах уберут к 1 февраля

Строительный мусор, который скопился на улицах Печор в ходе работ по благоустройству, деньги на которое были выделены из федерального центра в рамках празднования 550-летя города, уберут к 1 февраля. Такое распоряжение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по празднованию 550-летия Печор и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Поступает много жалоб от жителей Печор на строительный мусор, поэтому строительный мусор до 1 февраля просьба убрать», - дал распоряжение Михаил Ведерников.

Напомним, всего на комплексное благоустройство Печор регион получил около 1,5 млрд рублей. Работы продолжатся и в следующем году.