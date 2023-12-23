Общество

В России появятся цифровые системы экологического контроля и охотничьих ресурсов

Правительство России расширило перечень наиболее актуальных технологических направлений, к ним добавятся цифровая платформа государственного экологического контроля и информационная система в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что сейчас создаются федеральные информационные системы по самым важным вопросам, в них формируются базы данных о состоянии окружающей среды, а также будут храниться и обрабатываться данные Росгидромета. Сервисы позволят расширить контроль за водными и лесными ресурсами, состоянием недр и работой в области обращения с отходами, пишет ТАСС.

Теперь, по словам Мишустина, к этим проектам добавятся еще два. «Появится цифровая платформа государственного экологического контроля. Она будет доступна в каждом регионе и станет единым окном для решения вопросов в этой сфере. Такие же возможности предусмотрены и в рамках информационной системы для сохранения охотничьих ресурсов. Ее введение позволит упростить для граждан оформление необходимых документов», - сказал премьер.

Говоря о переходе на цифровые системы для учета проектов в области экологии и природопользования, Мишустин подчеркнул, что эта деятельность сопровождается переходом на отечественные программные продукты. «Планируем завершить его к 2030 году», - добавил он.