Общество

Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год

Неуместными считаются подарки, которые напоминают людям о быте и «рассеивают» атмосферу праздника, поэтому не стоит дарить кастрюли и носки, а при выборе нужно всегда исходить из степени близости с человеком, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.

«Неуместным подарком считается всё, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков», - считает специалист по этикету Элеонора Басманова.

Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что всегда нужно выбирать подарок исходя из того, кому он предназначен - близким или малознакомым людям, коллегам или родным.

«Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу», - объяснила эксперт.

Она отметила, что универсальным подарком на любой праздник для мужчин будет крепкое спиртное, а для женщин - некрепкое спиртное, цветы и конфеты. Близким же можно дарить всё, что угодно, но относиться к их желаниям и увлечениям более внимательно.