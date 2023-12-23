Общество

Андрей Турчак: Депутаты и сенаторы, представляющие регион, готовы подставить плечо

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак поблагодарил губернатора Псковской области, правительство региона и депутатский корпус за работу в 2023 году. Об этом с сессии Псковского областного Собрания 25 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде всего хочу поздравить владыку (митрополита Тихона - ред.) с присвоением высокого почетного звания. Безусловно, это заслуженно. За эти годы многое сделано, лично вами и вашей командой. Хочу от наших депутатов и сенаторов, представляющих Псковскую область, выразить поздравление. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) сегодня представил исчерпывающую картину бюджета на предстоящую трехлетку: растет экономика, промышленное производство, социальные обязательства. Депутаты и сенаторы готовы подставить плечо», – выступил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в федеральном бюджете удалось защитить финансирование трех важных инфраструктурных проектов для Псковской области.

В полном объеме будут профинансированы в рамках народной программы «Единой России», которая была представлена на выборах, благоустройство 37 общественных пространств, строительство четырех школ в приграничных районах региона, капитальный ремонт еще шести школ области, завершение строительства умной спортивной площадки в Пскове и другие.