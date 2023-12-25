Общество

Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко

Система здравоохранения будет работать в более усиленном режиме во время приближающихся новогодних праздников, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты», - сказал Мурашко во время на оперативного совещания с заместителями.

Он поручил усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению в регионах, и обратить особое внимание на укомплектованность выездных бригад, пишет РИА Новости.

Кроме того, министр сделал акцент на организации медицинского обеспечения и выполнении необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.