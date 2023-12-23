Общество

Новую дорожную технику получил Островский район

В Островский район поступила новая дорожная техника. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Островского района Дмитрия Быстрова

По региональной программе «Чистая область», реализуемой при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, Островский район получил самосвал, мини-погрузчик и трактор с навесным оборудованием.

«Эта техника здорово поможет нашим коммунальщикам, будет использоваться в целях обслуживания элементов городской инфраструктуры для содержания общественных пространств. Благодарю Михаила Юрьевича за поддержку Островского района», - добавил глава Островского района.