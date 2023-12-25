Общество

Маленький печерянин попросил Деда Мороза познакомить его с губернатором

Маленький житель города Печоры Псковской области Савелий написал письмо Деду Морозу, в котором попросил познакомить его с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом главе региона в социальных сетях написала многодетная мама мальчика.

Женщина попросила губернатора о встрече, если тот будет проездом в Печорах, пишет «МК в Пскове».

«Моему сыну ничего не надо. Он хочет только пожать вам руку», - добавила мама Савелия.

Сегодня, 25 декабря, Михаил Ведерников посещал Печоры с контрольным выездом. Он встретился с Савелием, его мамой и сестрой, пообщался с детьми, узнал об их хобби и пожелал мальчику расти защитником Родины. Также глава региона передал подарки для всех троих детей.