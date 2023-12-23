«Постскриптум»: Кандидаты в президенты, снежный разнос и нужно ли продлевать мораторий на проверки бизнеса? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 декабря.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Не пойти ли в президенты? Кого партии выдвигают на президентские выборы в марте?
- Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Благо это или нет?
- Снежный разнос: губернатор подверг критике работу по уборке снега.
- Новогодняя ночь без большого фейерверка: в Пскове и Великих Луках отменили общегородской салют.
- Новоселы из числа переселяемых из аварийного жилья начали въезжать в специально построенный 198-квартирный дом в Пскове.
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.