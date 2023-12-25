Общество

Прием граждан по взысканию алиментов проведут в Пскове

Личный прием граждан по вопросам взыскания задолженности по алиментным платежам и иным исполнительным производствам, затрагивающим интересы несовершеннолетних, проведет руководитель УФССП России по Псковской области подполковник внутренней службы Сергей Колесников в Пскове 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан состоится с 16:00 до 17:00 на улице Текстильной, 3. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Прием проводится по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефонам: