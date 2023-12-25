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Общество

Биометрия поможет найти пропавших пожилых людей

26.12.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Биометрические технологии будут использовать для помощи в поиске пропавших пожилых людей. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Цель организации — сделать сервис, который поможет им быстро связаться с родственниками.

«Нередки случаи, когда пожилые люди выходят из дома и просто забывают обратную дорогу. В таких ситуациях, как нам сообщали волонтеры, они чаще всего приходят в магазины. Наша цель — сделать сервис, который поможет им максимально оперативно связываться с родственниками, и наладить здесь взаимодействие с крупными торговыми сетями», — объяснил Поволоцкий в интервью «Известиям».

Это будет своего рода «экстренный контакт» — после считывания биометрии система будет автоматически звонить на номер родственника, уточнил глава ЦБТ. При этом сервис будет полностью деперсонализирован, то есть волонтер или сотрудник магазина, который помогает пожилому человеку, не будут получать никаких сведений о личности потерявшегося или о его родственниках.

Звонок также будет проводиться с заменой номера, как это сейчас делается в курьерских сервисах. Сам сервис будет действовать только с согласия гражданина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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