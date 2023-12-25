Общество

Маркетолог назвал продукты, которые могут подешеветь в России в январе

Примерно в середине января цены на некоторые продовольственные товары в России снизятся, прогнозирует маркетолог, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Речь идет, в частности, о яйцах и кондитерских изделиях, уточнил он.

«Дешевле будут разнообразные подарочные наборы, кондитерские изделия, оформленные как товары с новогодней тематикой. И могут подешеветь яйца, потому что сейчас увеличились объемы поставок из зарубежных стран», – пояснил Дмитрий Чумаков в интервью радио Sputnik.

Кроме того, у покупателей сложится впечатление, что стоимость других специфических «новогодних» продуктов тоже уменьшилась, продолжил он. Но на самом деле магазины просто заполнят «пустые места на прилавках» более дешевыми товарами, добавил эксперт.

«Перед Новым годом есть определенный ажиотажный спрос на тематические товары, например, мандарины. Они в магазинах продаются совершенно разного ценового сегмента: их привозят в Россию из разных стран, разными логистическими маршрутами, с разной стоимостью закупки. Цены могут отличаться в несколько раз. И чем ближе к Новому году, тем меньше будет оставаться недорогих мандаринов и больше дорогих. Но после Нового года, когда закончится ажиотажный спрос, пустые места на прилавках магазинов будут постепенно заполняться, и появится больше дешевых мандаринов», – уверен Дмитрий Чумаков.

Цены на большинство продовольственных товаров не будут меняться – ни в предновогодние дни, ни после праздника, считает он. Во всяком случае, в сетевых магазинах.

«Поскольку существенная часть продовольственного рынка сейчас принадлежит крупным розничным сетям, у которых достаточно стабильное ценообразование, они в моменте не стараются получить сверхприбыль от своих покупателей, а наоборот, работают на долгосрочную лояльность. Поэтому, если совершать покупки в крупных сетевых магазинах, то на большинство товаров цены будут неизменными», – такое мнение высказал Дмитрий Чумаков.