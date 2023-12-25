Общество

Запретят ли в России жареную картошку, уточнил эксперт

По данным Минздрава, в России каждый год рождается до 1,8 миллиона младенцев. Примерно 900 тысяч из них, то есть каждый второй, находятся на искусственном вскармливании. Из них еще 40-50 процентов имеют непереносимость белка коровьего молока.

Снизить эту тревожную статистику должен законопроект о здоровом питании, который сейчас готовят сенаторы и депутаты, рассказали в пресс-центре «Парламентской газеты» член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина и первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Как пояснила Юлия Лазуткина, речь идет о здоровом организованном или социальном питании. Это, например, детские молочные кухни, завтраки и обеды в школах, больницах, интернатах.

В последнее время к такому питанию действительно накопилось немало претензий. Например, сейчас молочные кухни работают только в 15 регионах страны, в других вместо продуктов выдают деньги, рассказала Лазуткина.

«Это не соответствует принципу, что все граждане России должны иметь равный доступ к соцуслугам, о котором не раз говорили в Совете Федерации, в том числе эту тему поднимала и председатель палаты регионов Валентина Матвиенко», — сказала сенатор.

Другая проблема — лечебное питание. Сейчас в России нет даже ГОСТа на безлактозное молоко. Из-за этого невозможно производить его в промышленных масштабах, рассказала Юлия Лазуткина.

Между тем спрос на такую продукцию огромный, особенно после санкций — ведь львиная доля безлактозных и других специальных смесей ранее закупалась заграницей. «Отмечу, что в этом вопросе наметились сдвиги, — сообщила она. — ГОСТ на безлактозное молоко планируют разработать в следующем году».

Есть претензии и к организации питания в школах. Например, в декабре депутаты Госдумы направили запрос в Роспотребнадзор о качестве завтраков и обедов в образовательных организациях. Поводом стали многочисленные случаи отравления в школьных столовых в последнее время.

Ответа от ведомства пока нет, но есть версии, почему так произошло. Виной всему может быть пресловутый 44-й Федеральный закон — о госзакупках, считает Юлия Лазуткина: «Он подразумевает под собой игру на понижение, но по самой низкой цене невозможно поставить качественные продукты».

Решить эти и другие вопросы как раз и должен закон о здоровом питании, пояснили участники круглого стола в «Парламентской газете».

В мире существует практика выдачи особых лицензий на поставку продуктов питания для социальных учреждений, сообщил депутат. Такая практика может применяться и в России.

«Давать такую лицензию надо не ООО, а именно конкретному Ивану Ивановичу Иванову. Обязуешься поставлять продукты питания, выращенные качественно, без всякой химии, непростроченные и неотравленные и дальше по списку. Нарушение заметили — предупреждение, со второго раза — ты лишаешься права в этом сегменте работать», — пояснил Фетисов.

По мнению депутата, в России есть все возможности для организации социального питания. В первую очередь это исторические, региональные, кулинарные традиции: «Давайте все это отформатируем и уложим в один документ».

Фетисов также отметил, что главная задача документа — это сохранение здоровья россиян начиная с рождения: «Здоровый ребенок — это будущий потенциал страны, это хороший работник, научный сотрудник, спортсмен, патриот».

А Юлия Лазуткина резюмировала: «Механизм организации социального или здорового питания должен быть предельно простым: качественные продукты и качественные кадры, которые могли бы из хороших продуктов готовить хорошую еду».

Напомним, вопрос о законе о социальном питании в Совете Федерации поднимали еще в 2012 году. К этой же теме возвращались и в 2018 году. Однако инициатива пока так и не была реализована.

Проблема в том, что организованное питание — это коллективная ответственность и Минздрава, и Минпросвещения, и других ведомств, прокомментировал Вячеслав Фетисов: «Пора уже всем сесть за круглый стол и обсудить этот вопрос. Уверен, что положительное решение будет».

Депутат также ответил на вопрос, предполагает ли законопроект о здоровом питании, например, запрет на жареную картошку: «В больницах и детсадах и сейчас этим не кормят. Что касается всех остальных граждан, конечно, никто не планирует запрещать это национальное блюдо».