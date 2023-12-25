Жители России встречают новую оттепель

В понедельник в европейскую часть страны ненадолго вернулась нормальная погода. После аномального потепления минувшей недели в регионе заметно похолодало, пошёл снег, сообщает метеоцентр «Фобос».
Метели отмечались в Центре – массовые отключения электроэнергии фиксировались, например, во Владимирской и Ярославской областях. Мело на Юге – пурга, например, бушевала в горах Сочи, на Красной Поляне. А сильнее всего от снегопадов досталось Поволжью. Впрочем, не везде осадки выпадали в твёрдой фазе. На Урале и местами в Западной Сибири шли ледяные дожди.
Такой погодный хаос – следствие влияния сразу двух атлантических циклонов. Первый, ответственный за похолодание на Русской равнине, уже сегодня переместится за Урал. И туда же, вслед за ним, уйдет ненастье. В Южной Сибири ожидается снег, переходящий в дожди. А в зону ледяных дождей на этот раз попадет Среднее Приобье. Что же касается второго циклона, то в его власти останется европейская часть страны. В центральных и южных областях снег также будет переходить в дожди, местами в Центре и на Средней Волге – ледяные.
Эта волна оттепелей окажется кратковременной. И уже завтра в Европейской России и Сибири похолодает. Однако, уже в конце рабочей недели в страну пробьётся очередной тандем циклонов. Так что, столбики термометров опять уйдут в область положительных значений.