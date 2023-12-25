Общество

О новой уловке мошенников перед Новым годом предупредили россиян

Мошенники перед Новым годом стали чаще использовать схему со взломом аккаунтов россиян в популярных мессенджерах и просить знакомых жертв «одолжить» ненадолго деньги. По словам экспертов, аферисты пользуются тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность.

Журналист РИА Новости получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан и некоторое время невозможно было получить к нему доступ.

По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллы Храпуновой, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства.

«В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в "Мошеловку", стабильно часто», - говорит Храпунова.

По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. «Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения», - отметил он.

Для защиты своего аккаунта каждому нужно установить двухэтапную проверку – она есть в каждом мессенджере и соцсети, говорит Храпунова. Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. »И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала всё-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно её открывать», - добавила эксперт.