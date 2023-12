Общество

Телевидение остается главным источником новостей для россиян — ВЦИОМ

Четверо из десяти россиян назвали телевидение главным источником новостей о событиях в стране (40%), но пять лет назад показатель был выше на 13 п. п. (в 2018 году — 53%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: freepik.com

На втором месте глобальная сеть (новостные, аналитические, информационные сайты — 19%, социальные блоги, сети — 14%, мессенджеры — 11%). Бумажная пресса (газеты — 1%, журналы — <1%) и радио (2%) практически исчезла из числа основных каналов информирования россиян

Выбор источника новостей о событиях в стране имеет заметную возрастную специфику. Интерес к телевидению остается высоким у россиян старше 45 лет (45-59 лет — 46%, старше 60 лет — 70% vs 9-12% в группе до 35 лет). Молодежная аудитория отдает предпочтение глобальной Сети для получения новостей. Причем в этой группе лидируют социальные сети, хоть и с небольшим отрывом (25% в группе до 25 лет и 28% в группе 25-34 лет). Молодежь также чаще просматривает мессенджеры (23% и 19%).

Женщины чаще мужчин называют телевидение (45% vs 34% мужчин), а мужчины — социальные сети (16% vs 12%) и мессенджеры (13% vs 9%).

Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители выбирают в качестве основного источника информирования о событиях в стране новостные сайты (30% столичных жителей vs 12% сельчан), социальные сети (19% столичных жителей vs 9% сельчан) и мессенджеры (14% столичных жителей vs 9% сельчан). На селе и в небольших городских населенных пунктах (до 100 тысяч человек) ТВ называет каждый второй (48-52%).