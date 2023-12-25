Общество

Александр Козловский исполнит мечту о велосипеде мальчика из Бердянска

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принял участие в федеральной «Елке желаний». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Накануне вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым работали на выставке "Россия" на ВДНХ. Мне посчастливилось исполнить пожелание Никиты из Бердянска. Мальчику 15 лет, и он учится в медколледже. На Новый год попросил велосипед. Шар с его письмом был снят в рамках федеральной "Ёлки желаний"», - написал он.

Александр Козловский отметил, что велосипед уже на пути в Запорожье. «Обязательно расскажу, когда юноша получит подарок. Поделюсь фото и видео», - заключил он.

Ранее традиционная региональная акция «Елка желаний» прошла в правительстве Псковской области 25 декабря.