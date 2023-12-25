Общество

Псковичей призвали не кататься на ватрушках на склоне Финского парка

Горки на улице Юбилейной, на склоне Финского парка и в других парках города Пскова не являются специально оборудованными для безопасного катания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«В этих местах могут присутствовать препятствия в виде деревьев, столбов освещения и других объектов, которые могут стать источником опасности. Поэтому, во избежание травм, просим псковичей внимательно следить за детьми в период новогодних каникул», - призвали в администрации.

Ранее потенциальные опасности катания на ватрушках зимой псковичам перечислили в комитете по здравоохранению Псковской области.