Общество

Новые арт-объекты дополнили новогоднее убранство Пушкинских Гор

Новые светящиеся фигуры украсили территорию Пушкинских Гор и стали точкой притяжения для горожан, сообщает глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой в социальной сети «ВКонтакте»

«Новые светящиеся фигуры, приобретённые на 1 млн рублей, выделенный губернатором области Михаилом Ведерниковым нашему району, украсили пространства и стали точкой притяжения для детей и взрослых», - отметила она.

Кроме того, приобретены новые гирлянды и украшения на городскую новогоднюю елку, добавила Оксана Филиппова.