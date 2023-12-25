Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - глава города Пскова Борис Елкин.

Он расскажет, как сложился уходящий 2023 год для Пскова, как сработала городская администрация в плане решения основных задач жизнедеятельности города и каковы приоритеты на следующий год.

Также Борис Елкин ответит на вопросы радиослушателей. Звоните по телефону прямого эфира — 56-73-72.

Ведущий - Константин Калиниченко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.