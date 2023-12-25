Общество

Новый микроавтобус для перевозки детей получил Невельский район

Невельский район получил в пользование новое транспортное средство для перевозки детей - автомобиль ГАЗ А66R33 на 16 посадочных мест. Как сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале, новый автомобиль появился благодаря поддержке депутата Государственной Думы Козловского Александра и комитета по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Невельского района Олега Майорова

«Обеспечение безопасности и комфортных условий перевозки учащихся для нас является одной из приоритетных задач. Эта машина оборудована светосигнальными устройствами, ремнями безопасности, аптечками и кнопками экстренного вызова помощи, а также аппаратурой спутниковой навигации "Глонасс"», - сообщил Олег Майоров.

Кроме того, глава Невельского района добавил, что автобус предназначен для перевозки детей на соревнования, концерты, выставки и другие внешкольные поездки и будет передан МБУ «Лидер», где он заменит машину, которой больше 10 лет.

«Благодарю Александра Николаевича Козловского за внимание к решению проблем Невельского района!» - подытожил Олег Майоров.