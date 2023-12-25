Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о выходных и сокращенных днях в 2024 году

Близится к завершению 2023 год. Большинство трудящихся уже в предвкушении больших новогодних выходных, которые в этом году продлятся до 8 января включительно. Подробнее о том, как россияне будут работать и отдыхать в 2024 году, рассказала руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.

Фото: Псковский облсовпроф

- Наталья Геннадьевна, какие дни в 2024 году уже точно будут нерабочими?

- Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

- Есть ли шанс, что этот список будет расширен в течение года?

- Согласно статье 6 ТК РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в постановлении Президиума Верховного суда РФ от 21 декабря 2011 года №20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10 июля 2003 года №1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ.

- А как насчет переноса выходных дней? Ведь не всегда праздничный день выпадает на рабочую неделю.

- В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства Российской Федерации.

В 2024 году в соответствии с проектом постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» переносятся следующие выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

- Когда, в таком случае, россиян ждут длинные выходные в 2024 году?

- С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы для работников продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 25 февраля) и марте (8 - 10 марта).

В апреле - мае 2024 года работники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем.

В июне 2024 года День России 12 июня выпадает на среду, а в ноябре будет всего два выходных в связи с празднованием Дня народного единства - 3 и 4 ноября 2024 года. Суббота 2 ноября 2024 года будет рабочим днем.

- Перед праздниками, бывает, устанавливается короткий рабочий день. Когда нам ждать такие дни в 2024 году?

- В соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года №588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени - 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Следует учитывать, что в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года №588н, в тех случаях, когда в соответствии с решением правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.

Так, в 2024 году работники будут работать на один час меньше 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Также сокращенным рабочим днем будет суббота 2 ноября 2024 года, так как этот день переносится на 30 апреля 2024 года (бывший сокращенный рабочий день).

Таким образом, всего в 2024 году для работников с пятидневной рабочей неделей будет 5 рабочих дней с сокращенной продолжительностью на один час.

Источник: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов