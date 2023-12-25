Общество

Новый год 2024: сколько стоит живая ёлка в Пскове

Новый год – самый долгожданный, запоминающийся и яркий праздник. А ёлка – неотъемлемый символ, который приносит радость не только детям, но и взрослым. Рядом с ней можно положить подарки, украсить дерево разноцветными шарами, проводить детские утренники, корпоративы и водить вокруг хвойной красавицы хороводы. Ежегодно псковичи не изменяют традициям и покупают живую ёлочку.

Накануне главного зимнего праздника в городе открылись как официальные городские елочные базары, так и частные точки. Корреспондент «МК в Пскове» обошел несколько мест продажи новогодних деревьев и узнал, почем новогодний символ в 2023 году. Подробности здесь>>>