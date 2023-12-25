Общество

Общественную приемную Владимира Путина открыли в Пскове

Общественную приемную Владимира Путина открыли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Приемная располагается в центре Пскова в здании №17 на улице Некрасова. Прием граждан в обновленном уютном офисе стартует с 28 декабря.

Ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной - воскресенье и понедельник) любой гражданин может обратиться в приемную.

Руководитель приемной Алексей Форш отметил, что каждый вопрос будет обязательно рассмотрен и не останется без ответа.