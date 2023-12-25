Общество

Врио главного редактора газеты «Псковский рубеж» оштрафовали за злоупотребление свободой массовой информации

Врио главного редактора газеты «Псковский рубеж» (по состоянию на 3 августа 2023 года) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно протоколу территориального отдела Роскомнадзора, врио главного редактора газеты «Псковский рубеж» в нарушение положений закона о СМИ разрешила к публикации статью, содержащую информацию об иностранном агенте, без указания о статусе лица, признанного в установленном порядке иностранным агентом.

Ей назначено административное наказание в виде штрафа 4000 рублей, добавили в пресс-службе.