Общество

Когда выплатят пенсии за январь, объяснили россиянам

Дни выплат пенсий и пособий зачастую приходятся на начало месяца. Например, практически все ежемесячные выплаты семьям с детьми поступают третьего числа. Однако в январе этот период выпадает на новогодние праздники, а в выходные такие средства не начисляют.

Большинству получателей пенсий и других социальных выплат деньги за январь 2024 года поступят в конце декабря 2023 года. Это объясняется тем, что раньше даты начисления различных пособий могли меняться от региона к региону, но сейчас в России действуют единые дни выплаты. Преимущественно они выпадают на начало месяца.

«Поскольку дни выплаты приходятся на выходные праздничные дни, по закону пенсии, социальные выплаты, которые приходятся на период нерабочих праздничных дней, выплачиваются не позднее, чем в последний рабочий день года», — рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Поэтому в бюджете Российской Федерации, в бюджете Социального фонда изначально заложены соответствующие средства, чтобы обеспечить эти выплаты, добавила депутат.

«Таким образом россияне получают заранее деньги, которые им причитаются, будь это пенсионная выплата, выплата социального характера, ежемесячная денежная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и так далее», — пояснила парламентарий.

Это распространяется на людей, которые получают выплаты через банковские структуры, то есть через кредитно-финансовые организации на свои карточки. Если же средства доставляют почтовые отделения связи, россияне получат их согласно графику работы таких отделений.

В начале следующего года размеры пенсий будут увеличены на 7,5 процента. Об этом во время прямой линии с россиянами 14 декабря сказал президент России Владимир Путин. Он напомнил, что это — уже третья индексация за полтора года. В декабре 2022 года пенсии поднимали более чем на 10 процентов, а весной 2023 года — более чем на 4 процента.

Индексация распространяется на пенсии неработающих пенсионеров. Ее проводят ежегодно минимум один раз. А с 2025 года, когда завершится переходный период, пенсию будут поднимать дважды в год — в феврале и в апреле.

Однако председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее сообщил, что готовит изменения в этот порядок.

«Мое предложение — с 1 января индексировать на какой-либо прогнозный индекс, с 1 февраля индексировать уже на уровень фактической инфляции и доплачивать, если индекс был неверен», — пояснил депутат. Еще один вариант — индексировать пенсии с 1 февраля, но распространять эту индексацию и на прошедший период, то есть с 1 января, и доплачивать всем пенсионерам разницу за месяц, сообщил Нилов.

Вновь возвращались парламентарии и к теме индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, это поможет вернуть таких людей на работу на крупные промышленные предприятия. Поэтому ранее он предложил кабмину обсудить возможность восстановления индексации.

«Такое решение парламент может принять только вместе с правительством. Мы должны посчитать эффективность этой меры и реальные затраты на индексацию выплат», — объяснил Исаев.

Депутат отметил, что сейчас, во-первых, сократилось количество работающих пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста, а во-вторых, если при нехватке кадров компания будет брать на работу пенсионеров, то взносами в Социальный фонд в значительной мере покроет издержки государства, которые образуются из-за индексации пенсий.

Также с начала 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента. Его размер составит 19 242 рубля. МРОТ влияет на размер зарплат, которые не могут опуститься ниже его уровня. После принятия закона предполагается повышение зарплат около 4,8 миллиона россиян.

Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования, пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этим увеличение поддержки населения не ограничивается. Так, с 1 февраля 2024 года на 7,5 процента, то есть на 44 тысячи рублей вырастет неиспользованный маткапитал на первого ребенка, и на 58 тысяч — на обоих. Проиндексируют и остаток средств, если семья уже частично использовала деньги.

В целом же маткапитал в России индексируют ежегодно. Поэтому с февраля следующего года размер выплаты на первенца составит 631 тысячу рублей, а за двух детей — 833,8 тысячи рублей.

С этой же даты увеличат ежемесячные денежные выплаты, а с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии.