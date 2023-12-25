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Общество

Юрлицам могут разрешить регистрироваться по адресу электронной почты

27.12.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

По действующему законодательству наличие определенного помещения — обязательное условие  госрегистрации юридического лица. При этом все больше компаний в России переходят на удаленку, обратили внимание в Госдуме, где и подготовили изменения в законодательство, позволяющие регистрировать компании по адресу электронной почты. Такие законопроекты (№ 455955-8 и № 455970-8) Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует рассмотреть 27 декабря.

Поправки вносят изменения в Гражданский кодекс, в закон о госрегистрации юрлиц и ИП, а также в закон о защите прав последних при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля.

Главная новелла внесенных законопроектов — разрешить юрлицам регистрироваться не только по месту нахождения офиса, но и по электронному адресу. Также в документах расписали, каким должен быть электронный адрес — это не просто ящик на mail или yandex, а почта, созданная на «Госуслугах».

Как пояснили авторы инициативы, внести изменения в законодательство потребовалось в связи с развитием информационных технологий, в результате чего все больше компаний сегодня не нуждаются в конкретном адресе для осуществления своей деятельности.

«Это актуально не только для компаний, предоставляющих исключительно IT-услуги, но и для любой организации, всем или части сотрудников которой предоставляется возможность удаленной работы», — говорится в пояснении к документу.

Напомним, по действующему законодательству, а конкретно согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса, обязательное наличие у юрлица собственного помещения — одно из условий государственной регистрации ООО или ОАО.

При этом мало предоставить в надзорные органы договор о покупке или аренде офиса. «Отсутствие по юридическому адресу органа или представителя юридического лица может быть причиной привлечения к административной ответственности, дисквалификации руководителя, ликвидации юрлица и так далее», — отмечается в пояснении.

По закону офис нужен, чтобы, например, вести переписку с госорганами и контрагентами через организации почтовой связи; платить региональные и местные налоги; определять территориальную подсудность судебных споров и так далее.

«При этом уже сейчас для осуществления деятельности юридического лица необязательно наличие у него печати, документооборот организации можно вести в электронном виде, — обратили внимание авторы внесенных законопроектов. — И такой тренд на полностью электронный формат документооборота весьма устойчив».

По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, реализация инициативы упростит регистрацию юридических лиц, в первую очередь субъектов малого и среднего бизнеса.

«Мир меняется вокруг, стремительно оцифровывается и переходит в онлайн. Мы делаем покупки, не выходя из дома, работаем дистанционно, записываем детей в детский сад, школу и поликлинику. И конечно, нужно улучшать условия для открытия бизнеса, снимать административные барьеры, делать вход в предпринимательство простым и удобным», — сказал депутат «Парламентской газете».

При этом он отметил, что законопроект пока не регулирует ряд вопросов, которые могут создать сложности с осуществлением надзорной деятельности — налоговой инспекцией, таможней, органами региональной власти.

Алтухов также напомнил, что вопрос обсуждается не первый год, за это время предлагались разные варианты. «Например, для определения территориальной принадлежности хотели использовать данные кабинета в Федеральной налоговой службе, но как быть с судебными спорами между хозяйствующими субъектами?» — задался вопросом парламентарий.

При этом, по его словам, «инициатива однозначно будет способствовать росту предпринимателей, но механика такой регистрации должна быть продумана более детально, чтобы не создавать дополнительные трудности».

Источник: Псковская Лента Новостей
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