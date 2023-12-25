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Общество

Названы аферы, которые мошенники могут провернуть в ближайшие дни

27.12.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года активизируются мошенники — пользуясь всеобщей суетой и суматохой, они придумывают новые способы отъема денег. Что должно насторожить граждан в ближайшие дни, рассказал руководитель офиса «Проектный» компании "Первый Бит" Владимир Каплин.

Одна из популярных схем — звонки под видом мобильных операторов. Аферисты предлагают продлить договор сим-карты и пугают жертв тем, что в случае отказа телефон перестанет работать. Порой они меняют тактику и называют себя банковскими сотрудниками, выпытывая пароли от банков и Госуслуг.

«Надо понимать, что банку не нужен номер карты клиента, срок ее действия или CVV-код на обратной стороне. Во внутренней системе сотрудники видят всю информацию о вас, ваших счетах и продуктах, операциях», — напомнил Каплин.

Но даже если им что-то не видно, они всегда могут это уточнить у коллег из процессинга (обработка карточных операций). И уж точно не будут пытаться дозвониться до клиента.

Такие же звонки и сообщения могут быть от якобы потенциальных работодателей, которые ищут контакты жертв на ресурсах по поиску работы. Они представляются рекрутерами или кадровыми работниками, просят указать персональные данные. «Никакому рекрутеру не нужны данные о ваших картах и счетах на этапе собеседования. Такая информация понадобится бухгалтерии уже после трудоустройства», — предупредил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Полностью обезопасить себя от этого невозможно, ведь чем больше звонков и сообщений получает соискатель, тем вероятнее, что он найдет подходящую вакансию. Можно лишь сократить риски, оставив вместо номера сотового телефона ник в мессенджере, либо приобрести отдельный номер специально для поиска работы.

В целом перед Новым годом следует быть особо бдительным, чтобы в предпраздничной суете не попасться на удочку афериста. Не открывайте сомнительные ссылки, не отвечайте на неизвестные звонки, особенно с номеров других стран — даже если вы просто снимете трубку, с вас непременно возьмут деньги, резюмирует специалист.

Источник: Псковская Лента Новостей
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