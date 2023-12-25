Общество

Новогодняя ночь в Европейской России будет аномально тёплой

На протяжении всей второй половины декабря регион остаётся под влиянием ненастных циклонов. Из-за этого погода постоянно и кардинально меняется, сообщает метеоцентр «Фобос».

Хуже всего накануне она была на Урале, где бушевала пурга. На Русской равнине погода была более спокойной, но тоже по-своему опасной. В отдельные регионы, в том числе в Москву, вернулась оттепель. И по улицам снова начали растекаться лужи, правда, в столице уже вечером температура ушла в минус и стала формироваться гололедица.

Сегодня ситуация опять поменяется. Огромная территория – от низовьев Енисея до Балтийского и Чёрного морей – по-прежнему будет укрыта облачностью обширной циклонической системы. Однако осадки повсеместно ослабеют. В южных областях страны они будут переходить в дожди, в Саратовской области – в ледяные. Ну а на западе Европейской России похолодает: сюда в тылу одного из вихрей хлынет арктический воздух.

Обычно такие процессы приводят к формированию антициклона и установлению на Русской равнине спокойной зимней погоды. Но в этот раз очаг высокого давления просто не успеет появиться. Холода продержатся два дня, после чего новые циклоны принесут в страну новые порции тепла.

В Сочи сегодня +15°, дожди. А завтра до Причерноморья доберется арктическое вторжение. Температура понизится до +8…+10°. Но в праздничные выходные вернётся аномальное тепло: те же +14…+15°.

В Санкт-Петербурге накануне до оттепелей не дошло: было −2°. Сегодня и завтра станет ещё немного холоднее: −3…−4°, будет идти снег. А с пятницы всё, что выпало, снова начнет таять: до воскресенья на берегах Невы +1…+2°. Осадки будут переходить в дожди.

В Москве сегодня и завтра погода будет полностью соответствовать норме конца декабря: −2…−3°. В четверг даже выглянет солнце, но затем грянет очередная оттепель, причём даже более мощная, чем в начале недели: в выходные днём до +3°.

В новогоднюю ночь русские морозы будут вытеснены циклонами в Арктику, на Урал и в Сибирь. А Европейская Россия, почти вся, окажется в области оттепелей. Плюс будет даже в Волго-Вятском районе и Оренбуржье.