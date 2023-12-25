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Общество

Псковская область присоединилась к акции «С Новым годом, ветеран!»

27.12.2023 10:44|Псков

Псковская область присоединилась к акции «С Новым годом, ветеран!», она проходит при поддержке партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии  «Единая Россия».

Источник: пресс-служба «Единой России»

Акция уже не первый год проходит во всех регионах страны. Депутаты всех уровней, сенаторы, волонтеры поздравляют фронтовиков с наступающим праздником и передают подарки. Всего в Псковской области поздравления получат 101 фронтовик.

Одной из первых подарок  вручили участнице боевых действий, инвалиду ВОВ Людмиле Трофимовой, проживающей в Псковском районе.

Людмила Трофимова 1927 года рождения, награждена медалями «За освобождение Сталинграда», «За Победу в Великой Отечественной войне», имеет 30 летний стаж преподавателя русского языка и литературы, является почетным членом Всероссийской организации «Союз женщин России» в Псковской области. Она неоднократно помогала в приобретении необходимого оборудования для бойцов СВО, жертвовала пенсию, направляла адресные письма в спецназ ГРУ со словами поддержки:

 «Солдаты и офицеры, воины, дорогие мои мальчики!

Смею к вам всем так обращаться, - и в силу своих 96 лет, и потому что прошагала все четыре года по дорогам Великой Отечественной. 

Хотела вам написать от руки, да решила надиктовать это письмо, чтобы и читалось легче, и быстрее. Некогда вам, дорогие мои, тратить время на что-то иное, чем военное дело! 

А война и ваши задачи в составе армии - особенные, тяжкие и не для слабых духом. У нас в 5-ой танковой было подобное подразделение, и парни все там служили отменные! К ним все относились с почтением. 

Знаю, что вам непросто было все эти долгие месяцы тяжелейших боев и выполнения задач. И будет непросто дальше. Тяжело пережить потерю своих товарищей, разлуку в долгие месяцы с семьями. 

Мы с моим отцом как ушли в 41-м на фронт, так и прошагали от Сталинграда до Прибалтики, до Шауляя. 

Я была совсем девчонкой в начале войны, и самые лучшие годы юности прошли на фронте, в ужасе бомбежек, настоящем аду, где грязь, постоянный холод, крики раненых, смерть. 

Мой отец служил в спецподразделениях, в СМЕрше, был очень жестким и смелым. И меня не жалел. Что всем, то и нам. «Ничего не бойся, терпи, но всегда крепко думай! Будь на чеку!»

Вначале войны было очень страшно, потом привыкла. Спать только постоянно хотелось и скучала за мамой. А маму немцы отправили в концлагерь, когда узнали, что муж коммунист. 

Всегда помню про наших мальчиков, с кем служила рядом, кто погиб, кто дожил до нашей Великой Победы, но они были старше меня и давно уже ушли к Господу. А я ещё живу и молюсь за них. 

Но я молюсь и за вас, сынки, мои внуки и правнуки! За то, чтобы каждое ваше сердце билось, чтобы рука не дрогнула, чтобы вы ничего не боялись! Чтобы всегда думали и были на чеку! 

Доверяйте друг другу, своим боевым товарищам, ведь у нас в войну не зря говорили: «Сам погибай, а товарища выручай! Спина к спине!»

Слушайте своих командиров. 

Дисциплина на задании - половина успеха. 

Не падайте духом! Вы - настоящие мужчины и дело ваше правое! 

Постоянно учитесь чему-то новому, ведь сейчас столько  современного вооружения, а вам надо уметь все! Такая военная работа. 

У меня в семье два кадровых офицера. Орденоносцы. Один воюющий, а зять уже на пенсии. Разговариваем обо всем на равных, знаю изнанку о нынешней ситуации, слежу за новостями, делюсь воспоминаниями. Так вот, вам сейчас весь народ, вся страна помогает, чем могут и как получается. Не хватает чего-то в обмундировании, бытового оборудования. Про новейшие системы разведки не углубляюсь, но в общих чертах понимаю. Я своим говорю, мол, наши солдаты воевали в осень - сапоги и шинелька, в зиму - кому сильно надо было по заданию - комбинезон на ватине, носок шерстяной, а главное - хорошая винтовка, да исправная! А на марше все в шинелях, шапках ушанках, у кого варежки и - вперёд! Терпели мужики и холод, и лошадка с провизией не всегда успевала. А спать на длинных переходах учились, цепляясь за повозку и на ходу по два часа, а потом смена. 

Сейчас другое время, а война такая же страшная и мучительная. Помните про ваших дедов и прадедов, в каких они условиях были, помните об их выдержке и силе воле, когда станет невмоготу, когда будет казаться, что конец силам и духу. 

Они с Неба на вас глядят, и вы туда взор свой в лихую минуту обратите! Они за вас просят у Господа. Не посрамите своих предков, мальчики! 

Если доживу, то привезут меня дети к вам после Победы и обниму каждого! Пожму изо всех своих оставшихся сил руку каждому из вас. С великой и сердечной благодарностью за ратный Подвиг и за честь быть воином России!

С Богом! 

Гвардии рядовой - Людмила Лукинична».

Напомним, «Единая Россия» проводит традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры. Они поздравляют врачей и сотрудников медучреждений, их пациентов, ветеранов, детей, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Организуют для них праздничные мероприятия, вручают подарки.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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