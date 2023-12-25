Общество

Натуральные новогодние ели необходимо покупать только в питомниках - экоактивист

Натуральные новогодние ели необходимо покупать только в питомниках, где их выращивают для праздников. Об этом педагог дополнительного образования, экоактивист из Порхова Надежда Яковлева рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня будет натуральная елка, это однозначно, но я не пойду ее рубить в лес. Я пойду тем путем, которым должен пойти любой грамотный человек, знающий об экологии хоть немного. Если ты покупаешь натуральную елку – ты должен ее покупать только в питомниках, и только у тех производителей, которые ее выращивают специально для того, чтобы она пришла к нам домой в эти праздники. Это то же самое, что посадить плантацию кукурузы. Это елки специальной посадки. На помойку я ее тоже не понесу – найду пункт, куда ее сдать», - сказала она.

Она добавила, что для себя не рассматривает вариант приобретения искусственной новогодней ели из-за огромных затрат энергоресурсов на ее изготовление. К тому же, их производят их материала, который невозможно сдать в переработку.