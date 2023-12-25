Общество

Почти шесть тысяч случаев заражения ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю

5 914 случаев заражения ОРВИ выявили в Псковской области на неделе с 18 по 25 декабря, показатель заболеваемости составил 100,61 на 10 тысяч населения. В том числе зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев гриппа у непривитых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,9%. Показатель ниже, чем на аналогичной неделе 2022 года, на 34%.

Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших составила 51,7%. В Роспотребнадзоре родителям рекомендуют оставлять ребенка дома, если имеются признаки ОРВИ: повышенная температура, сильный насморк, боли в горле. Обязательно нужно вызвать врача.

В Пскове зарегистрировано 3059 случаев ОРВИ, что составляет 51,7% от общего количества заболеваний по области.

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 6% положительных проб.

Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 72,9% (35), в том числе вирусы гриппа А несубтипированные – 32, вирусы гриппа А (H3N2) – 2, вирусы гриппа В – 1.

Из числа прочих положительных риновирусы составили 12,5% (6), метапневмовирусы – 6,3% (3), бокавирусы – 4,1% (2), вирусы парагриппа – 2,1% (1), аденовирусы – 2,1% (1).