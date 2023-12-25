Общество

Псковские следователи СК России помогают найти людей, пропавших в зоне спецоперации

В Следственный комитет поступают просьбы о том, чтобы помочь найти родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в том числе мобилизованных. Граждане из разных регионов сообщают, что потеряли с ними связь. Следственные органы помогают в поисках и установлении их местонахождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Там дали разъяснение, что делать, если потеряли связь с родственником, который находится в зоне спецоперации. В подобных случаях необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных.