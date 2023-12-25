Общество

Дефицит витамина D приводит к ранней деменции – эксперты

Исследование, проведенное с участием 350 тысяч жителей Соединенного Королевства, возраст которых составлял до 65 лет, показало, что между дефицитом витамина D и деменцией прослеживается связь.

Как говорится в JAMA Neurology, ученые выяснили, что дефицит этого витамина вкупе с низким уровнем образования, социально-экономического статуса, злоупотребления алкоголем и социальной изоляцией, а также проблемами со здоровьем, депрессией, инсультом, нарушениями слуха и болезнями сердца, увеличивает риск деменции с ранним началом, пишет RuNews24.

В результате ученые подчеркнули, что до 40% случаев деменции вызваны с факторами образа жизни, на которые можно повлиять.