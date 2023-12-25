Общество

О каких болезнях может говорить сонливость, объяснил врач

Если человек регулярно спит по десять и более часов, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях здоровья, рассказал в интервью сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. В частности, повышенная потребность в сне иногда говорит о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета, предупредил он.

«Увеличение продолжительности сна негативно влияет на прогноз – оно может коррелироваться, например, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. Речь идет о том, что пересып может объясняться патологией. Так, желание долго спать обычно встречается у лиц, которые страдают апноэ – остановками дыхания во сне. В этом случае потребность в сне растет за счет его фрагментации, за счет гипоксии и повышения содержания углекислого газа в организме. Есть масса патологических процессов, которые сопровождаются хроническим воспалением и могут вводить человека в состояние сонливости», – добавил Александр Калинкин радио Sputnik.

В то же время нет ничего страшного в желании человека выспаться в выходные или в праздники, если в рабочие дни он спит меньше семи часов в сутки, продолжил сомнолог.

«Компенсация дефицита ночного сна – это не пересып, это хорошо. Считается, что за последние сто лет продолжительность сна у людей сократилась с восьми до шести часов, а в некоторых мегаполисах она составляет менее шести часов (в сутки, – ред.). Поэтому, конечно, накапливается хроническое недосыпание, и частичная компенсация дефицита ночного сна дневным улучшает прогноз», – пояснил Александр Калинкин.

После встречи Нового года нужно постараться как можно скорее нормализовать график сна, считает эксперт.

«Я бы рекомендовал большинству людей, которые Новый год провели за столом и поздно встали 1 января, в следующие выходные дни попытаться нормализовать свой режим. Если оставаться в таком сдвинутом графике, то непосредственно к рабочим дням человек подойдет в состоянии недосыпа. Надо стараться сделать так, чтобы сон приходился на ночной период времени, не пересыпать в утренние, а тем более в дневные часы. Лучше выспаться ночью, а днем побегать на лыжах, на коньках, сходить на экскурсию», – посоветовал Александр Калинкин.

Нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов, допустимый максимум – десять часов в сутки, заключил он.