Общество

Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку

Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или трат, заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег. Кроме того, вас никто не сможет отследить по геопозиции или омрачить ваш праздник частыми звонками», - сказал Пермяков РИА Новости.

Касаемо геолокации он добавил, что в новогодние праздники люди часто выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. Эта информация становится доступна как минимум подписчикам, как максимум - всем пользователям интернета, если аккаунт открытый. Поэтому тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение. «Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции», - объяснил эксперт.

Пермяков также назвал ряд других преимуществ отдыха без телефона. К примеру, исключаются риски залить устройство алкоголем и другими напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или бассейн, потерять смартфон. Также не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компромат в виде фотографий или видео, или неконтролируемо потратить деньги со счета. «После корпоратива ничто не омрачит воспоминания. До вас не смогут дозвониться и ничто не сможет отвлечь от праздника», - резюмировал он.

При этом стоит убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. В этом случае нужно оставлять смартфон рядом с людьми, которым доверяешь, или устанавливать надежный пароль.