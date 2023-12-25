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Общество

Более 36 тысяч работников в Псковской области перешли на электронную трудовую книжку

28.12.2023 14:19|ПсковКомментариев: 0

Число жителей Псковской области, сделавших выбор в пользу электронной трудовой книжки (ЭТК) вместо бумажной, составил к настоящему времени 36 396 человек. Столько работников, начиная с 2020 года, подали заявление о переходе на электронную форму записей о своей профессиональной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Одним из главных преимуществ электронной книжки работники называют постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считанные минуты через личный кабинет на «Госуслугах» в виде выписки, а впоследствии и отслеживать в Личном кабинете вносимые в книжку кадровые изменения.

Для многих работников электронная книжка привлекательна возможностью дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Выписка заверяется цифровой подписью и юридически равнозначна бумажной книжке. Поэтому документ можно отправить работодателю любым удобным способом, включая электронную почту.

Если данные электронной книжки нужны на бумаге, в Социальном фонде предоставят и такой документ. Он выдается в клиентских офисах Отделения СФР по Псковской области и многофункциональных центрах региона. Специалисты заверяют сведения подписью и печатью.

Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности работодатели выдают данные в электронной форме или на бумаге.

Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой книжки, могут сделать это в любое время.

Электронная трудовая книжка представляет собой простой в использовании цифровой инструмент, который удобен и работникам, и работодателям. Первым он обеспечивает быстрый доступ к данным о профессиональной деятельности и высокий уровень безопасности информации. Работодателей электронная книжка избавляет от устаревших форм кадрового учета и связанных с этим издержек. Сведения о кадровых мероприятиях отражаются в электронной книжке в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в Социальный фонд России.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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