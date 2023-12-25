Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»: Сообразим на троих мудрецов - итоги 2023-го

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодняшний выпуск будет необычным, потому что итоги года будут подводить ведущие радиостанции. Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин — по программе «Три мудреца». Сегодня эта «четверка» будет «соображать на троих мудрецов», а именно подведет итоги года по самым разным номинациям: шок года, реформа года, критика года, назначения года, недоразумение года и многим другим.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.