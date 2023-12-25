Общество

Дмитрий Быстров: Компетентность подрядчиков с каждым годом становится хуже

Компетентность подрядчиков, которые работают на стройках за бюджетные деньги, с каждым годом становится все хуже. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Много проблем по вине и на совести подрядчиков, - сказал Дмитрий Быстров. – К сожалению, компетентность специалистов в строительных организациях, которые работают с бюджетом, я говорю про бюджетные стройки, с каждым годом все хуже и хуже».

Он отметил, что на данный момент есть много механизмов, по которым муниципалитеты могут привыкать дополнительные средства из федерального бюджета – в частности, национальные проекты. Однако возникают проблемы на этапе освоения этих денег.

По мнению Дмитрия Быстрова, основная проблема – демографическая, специалистов не хватает физически. Он добавил, что федеральный центр в курсе проблемы, и возможные решения прорабатываются.