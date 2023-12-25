Общество

«Обратный отсчёт»: «Сообразим на троих мудрецов» — итоги 2023 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 декабря. Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Сегодняшний выпуск необычный, потому что итоги года подводили ведущие радиостанции. Александр Савенко и Константин Калиниченко известны радиослушателям по программе «Сообразим на троих», а Максим Костиков и Олег Добрынин — по программе «Три мудреца». Сегодня эта «четверка» «соображала на троих мудрецов» – подвела итоги года по самым разным номинациям: шок года, реформа года, критика года, назначения года, недоразумение года и многим другим.