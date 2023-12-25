Общество

Маркетолог дал прогноз, какие товары подешевеют в январе

После предновогоднего опустошения кошельков многие россияне с нетерпением ждут акций и распродаж. Какие товары в январе можно будет купить по выгодным ценам, спрогнозировал генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

По его словам, в первую очередь подешевеют изделия, связанные с новогодней тематикой. Кроме того, можно ожидать скидок на зимнюю одежду, считает эксперт.

«С середины января основное снижение (цен, – ред.) коснется таких категорий товаров, как новогодние украшения, тематические подарки, элементы для новогоднего оформления помещений. Также начнут появляться специальные предложения в сегменте товаров зимнего ассортимента. Это относится и к зимней одежде, и к товарам для активного зимнего отдыха, для зимних видов спорта. Это те категории, которые можно будет приобретать по существенно более низким ценам»", – уточнил Дмитрий Чумаков в интервью радио Sputnik.

Устройства для уборки снега тоже могут упасть в цене в следующем месяце, несмотря на то, что сезон будет еще в разгаре, продолжил маркетолог.

«Большинство покупателей приобретают зимнюю технику, включая снегоуборщики, а также разнообразные лопаты и метелки перед сезоном. Поэтому пиковый спрос приходится на начало сезона. А дальше, чтобы простимулировать покупательскую активность, эти товары продаются со скидками», – пояснил Дмитрий Чумаков.

Что касается стоимости внесезонной бытовой техники и электроники, то она не зависит от времени года или праздничных дней, полагает эксперт.

«В сегменте потребительской электроники и бытовой техники ситуация, скорее всего, будет достаточно стабильной. Здесь важно понимать, что значительная доля такой продукции привозится из других стран, сейчас в основном из Китая. Если не будет никаких валютных колебаний, никаких существенных изменений не будет», – такое мнение высказал Дмитрий Чумаков.