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К каким болезням может привести новогоднее застолье, объяснила терапевт

Переедание и злоупотребление алкоголем в новогодние праздники могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, отметила главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, кардиолог Татьяна Романенко. По ее словам, прежде всего излишества опасны для органов пищеварительной системы.

«Новый год – это вкусный, красивый стол. Иногда мы едим слишком много, едим то, что совсем не нужно организму, особенно если есть какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Зачастую мы едим несочетаемые продукты, а если при этом еще и злоупотребляем алкоголем, то, конечно, и печень, и поджелудочная железа, и кишечник оказываются в "красной зоне", в зоне риска. Могут обостриться и панкреатит, и желчнокаменная болезнь. Причем человеку может потребоваться не просто консультация врача, а экстренное хирургическое вмешательство. Поэтому думайте о том, что вы едите, соблюдайте умеренность", – предупредила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать отравления, не нужно есть салаты и другие блюда, приготовленные для новогоднего стола, позднее утра 1 января, добавила врач.

Употребление алкоголя создает дополнительную нагрузку на сердце, продолжила Татьяна Романенко. При этом нетрезвый человек в случае ухудшения самочувствия может не принять своевременных мер, считает она.

«К сожалению, употребление алкоголя приводит к тому, что человек перестает правильно оценивать свое состояние. Случается острый сердечный приступ, а человеку не оказывается помощь, все списывается (ухудшение состояния, – ред.) на алкоголь. У врачей даже есть такое понятие – новогодний сердечный приступ», – сказала Татьяна Романенко.

Прогулки на свежем воздухе в неподходящей одежде ведут к переохлаждению, а в большой компании, собравшейся за праздничным столом, есть риск заразиться вирусной инфекцией, предостерегла врач.

«Возрастает заболеваемость инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Поэтому, как бы вам ни хотелось отметить праздник с друзьями, если вы чувствуете себя не очень здоровым, если у вас есть насморк, кашель, если у вас повысилась температура, подумайте о близких и друзьях. Если вы болеете – самоизолируйтесь. Если кто-то в семье у вас болеет, соблюдайте элементарные правила гигиены: обеспечьте больного отдельной комнатой, отдельной посудой, мойте руки, делайте влажную уборку», – посоветовала Татьяна Романенко.

Она напомнила, что Новый год – не повод отказываться от приема назначенных врачом препаратов. Важно знать при этом, что многие лекарства не сочетаются с алкоголем, заключила терапевт.