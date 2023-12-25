Общество

У кого значительно вырастут зарплаты в 2024 году, уточнила эксперт

О наиболее востребованных специальностях в новом году рассказала доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» Анастасия Лобачева.

Самыми востребованными и, следовательно, высокооплачиваемыми профессиями станут те, что находятся на стыке биотехнологии, робототехники, робоэтики и этики искусственного интеллекта, полагает Лобачева.

Также в наступающем году по-прежнему будут востребованы IT-специалисты. Спрос на экспертов в области искусственного интеллекта, облачных технологий, информационной безопасности и Big Data-аналитики только растет. Среди новых «чрезвычайно востребованных, но еще не закрытых» кадрами профессий — инженеры безопасности нейросетей и Solution-архитекторы.

«Новые профессии AI-тренера (тренера по машинному обучению), промпт-инженера, нейроиллюстратора, менеджера ИИ-продуктов также будут востребованы», — перечисляет Лобачева.

Кроме того, рынку нужны специалисты по этике искусственного интеллекта со знаниями в социологии, психологии и философии. А также специалисты в области биотехнологий и медицины. Среди новых профессий эксперт выделяет инженеров-биомедиков, архитекторов медоборудования, архитекторов живых систем, урбанистов-экологов.

Значимым трендом рынка труда и в 2024-ом году останется внедрение гибридных форматов работы, удаленной занятости и фриланса. «Этот тренд обусловлен тем, что все больше людей стремятся сохранять баланс между работой и личной жизнью. А после пандемии многие компании оценили преимущества и возможности такой занятости», — рассказала эксперт агентству «Прайм».