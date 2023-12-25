Общество

Арктический холод ожидается в России в новогоднюю ночь

Всю вторую половину недели в регионе властвовали циклоны, и погода от этого была крайне переменчивой. Накануне в эпицентре стихи оказались южные области страны, пишет метеоцентр «Фобос».

В центре России тоже накануне шел снег, но гораздо более слабый. Здесь тоже похолодало. В Москве, например, после серии оттепелей в среду и четверг столбики термометров не поднимались выше −3…−4°. Однако, сегодня в столице снова резко потеплеет. В ближайшие несколько суток погода на Русской равнине останется циклональной. Вихрь, который накануне обрушил метели на Южную Россию, сейчас уходит в Сибирь, но в европейскую часть страны уже прорывается следующий.

Во власти очередного циклона окажется большая часть региона за исключением Кавказа, Причерноморья, а также крайнего севера и северо-востока. При этом далеко не везде будет идти снег. Из-за тёплого воздуха, распространяющегося в передней части вихря, западнее линии Волгоград–Москва–Санкт-Петербург осадки станут переходить в дожди. В переходной зоне возможны ледяные дожди.

Очень скоро тепло покинет Русскую равнину. Дело в том, что этот новый циклон вольётся в огромную систему, которая за счёт этого получит новый импульс и начнёт смещаться на северо-восток. И к концу года европейская часть России окажется в тылу громадной депрессии, ветер здесь развернётся на северный, и в нашу страну хлынет поток арктической стужи, утончили синоптики.

В новогоднюю ночь во власти морозов окажется уже большая часть региона. Холоднее всего будет на берегах Карского моря и на полярном Урале: −30°. В северо-западных областях воздух остынет до −15…−20°, а в Центре – до −10…−15°. Оттепели сохранятся разве что в южных областях страны. Но даже здесь заметно похолодает.

В Краснодаре в последние три дня 2023 года будет очень тепло: +11…+13° – это в 2 раза выше нормы. Но в воскресенье в городе пойдёт дождь, а в новогоднюю ночь температура понизится до +2°. Январь на Кубани начнётся с +8° на термометрах.

В Санкт-Петербурге похолодание будет развиваться стремительно. Сегодня до −2°, снег. Завтра уже всего −5°, а в самом конце года не выше −12°. В праздничную ночь на берегах Невы уже до −18°. Но и на этом стужа не остановится: в первый понедельник 2024 года температура не поднимется выше −20°.

А вот Москву перед арктическим вторжением ждут несколько очень тёплых дней. В пятницу-субботу в столице +1…+3°. В канун праздника будет уже около 0°. А затем случится обвал холода: в новогоднюю ночь воздух остынет сразу до −12°. После рассвета станет ещё на градус холоднее.