За три года россияне стали больше ценить отдых на новогодних каникулах — опрос

Люди стали больше ценить возможность получить длинные каникулы в конце календарного года. Показал опрос, который аналитики компании hh.ru провели среди трудящихся.
На вопрос «Нужно ли сократить новогодние каникулы» в 2023 году положительный ответ дали 16% опрошенных, три года назад в 2020 с таким мнением согласились больше – 31% респондентов.
При этом негативно относятся к возможности сделать новогодние праздники короткими сейчас сразу 81% респондентов, в 2020 году таких было существенно меньше – 59%.
«Подобная динамика, когда людям нужно больше времени для отдыха и восстановления от работы характерна для последних лет. В рамках наших исследований многие респонденты отмечают, что за последний год они стали чаще испытывать стресс и усталость на работе. Так, опрос 2023 года показывает, что 71% работающих ощущают, что их уровень тревоги и стресса вырос за последний год. Кроме того, среди работающего населения за год на 6% выросла доля тех, кто оценивает своё эмоциональное состояние на 2 балла из 5, где 5 – это хорошо, а 2 – это эмоциональная исчерпанность и плохое настроение. Конечно, каникулы – это не панацея от выгорания, но это хороший момент, чтобы перезагрузиться, оценить прошедший год, а еще наметить хотя бы примерный план, каким должен быть 2024 не только с точки зрения карьеры, но и развития, и эмоций», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.