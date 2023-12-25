Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
новое поколение сето
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Реформа ОМСУ первый этап
«Зенча-Псков» кто там?
как пользоваться газом
Контейнеры в снегу
Два хита псковской кухни
Псков кофейни и пекарни
Господин Рейтингомер
Бытовые услуги и социальный контракт
«Истфакт» Сокровища Острова
«Академия Слуха» подарки
влиятельная сотня
коронные фразы
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Общество 25.12.2023 16:200 Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год 29.12.2023 09:510 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности новогодних праздников 29.12.2023 09:390 НКО рассказали об адаптации к санкциям в течение 2023 года 29.12.2023 09:280 За три года россияне стали больше ценить отдых на новогодних каникулах — опрос 29.12.2023 09:150 Новогодний стол в России подорожал 29.12.2023 08:220 Новый год на борту самолетов встретят около 19 тысяч россиян
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 22.12.2023 12:370 Названа предварительная причина ДТП с тремя погибшими в Пустошкинском районе 22.12.2023 17:122 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

За три года россияне стали больше ценить отдых на новогодних каникулах — опрос

29.12.2023 09:28|ПсковКомментариев: 0

Люди стали больше ценить возможность получить длинные каникулы в конце календарного года. Показал опрос, который аналитики компании hh.ru провели среди трудящихся.

На вопрос «Нужно ли сократить новогодние каникулы» в 2023 году положительный ответ дали 16% опрошенных, три года назад в 2020 с таким мнением согласились больше – 31% респондентов.

При этом негативно относятся к возможности сделать новогодние праздники короткими сейчас сразу 81% респондентов, в 2020 году таких было существенно меньше – 59%. 

«Подобная динамика, когда людям нужно больше времени для отдыха и восстановления от работы характерна для последних лет. В рамках наших исследований многие респонденты отмечают, что за последний год они стали чаще испытывать стресс и усталость на работе. Так, опрос 2023 года показывает, что 71% работающих ощущают, что их уровень тревоги и стресса вырос за последний год. Кроме того, среди работающего населения за год на 6% выросла доля тех, кто оценивает своё эмоциональное состояние на 2 балла из 5, где 5 – это хорошо, а 2 – это эмоциональная исчерпанность и плохое настроение. Конечно, каникулы – это не панацея от выгорания, но это хороший момент, чтобы перезагрузиться, оценить прошедший год, а еще наметить хотя бы примерный план, каким должен быть 2024 не только с точки зрения карьеры, но и развития, и эмоций», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова. 
Теги: #работа #каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 223 человека
29.12.2023, 10:120 Необходимость обустройства заездных карманов для автобусов обсудили в Пскове 29.12.2023, 10:080 Существующую схему движения сохранят на перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове 29.12.2023, 10:000 Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью организаций, занимающихся взысканием долгов 29.12.2023, 09:510 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности новогодних праздников
29.12.2023, 09:390 НКО рассказали об адаптации к санкциям в течение 2023 года 29.12.2023, 09:280 За три года россияне стали больше ценить отдых на новогодних каникулах — опрос 29.12.2023, 09:150 Новогодний стол в России подорожал 29.12.2023, 09:000 Средняя стоимость кредита к концу года превысила 26%
29.12.2023, 08:460 13-летний мальчик пропал в Великих Луках 29.12.2023, 08:340 Псковское УФАС оштрафовало «Россети» еще на один миллион рублей 29.12.2023, 08:220 Новый год на борту самолетов встретят около 19 тысяч россиян 29.12.2023, 08:110 У кого значительно вырастут зарплаты в 2024 году, уточнила эксперт
29.12.2023, 08:110 К каким болезням может привести новогоднее застолье, объяснила терапевт 29.12.2023, 07:370 Арктический холод ожидается в России в новогоднюю ночь 29.12.2023, 07:190 Маркетолог дал прогноз, какие товары подешевеют в январе 29.12.2023, 07:000 В России хотят изменить правила пользования мобильным телефоном за рулем
28.12.2023, 23:110 Гололёд ожидается в Псковской области в ночь на 29 декабря 28.12.2023, 22:001 Псковичам напомнили о соблюдении правил безопасности в период новогодних праздников 28.12.2023, 21:400 Дмитрий Быстров: ТОС – это неодноразовая история 28.12.2023, 21:200 Руководство учреждений УФСИН по Псковской области присоединилось к новогодним акциям
28.12.2023, 21:000 «Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах 2023 года для Островского района. ВИДЕО 28.12.2023, 20:550 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 28.12.2023, 20:400 Фестиваль «Вернем каши на столы наши!» состоится в Порхове 20 января 28.12.2023, 20:360 К новогодним локациям в Пскове можно попасть через Троицкий мост
28.12.2023, 20:200 Дмитрий Быстров: Каждый метр Острова пропитан военной тематикой 28.12.2023, 20:100 Более 20 иностранцев хотели незаконно пересечь границу России в Печорском районе 28.12.2023, 20:000 Жителя Пушкинских Гор осудили за использование поддельного водительского удостоверения 28.12.2023, 19:500 Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России»
28.12.2023, 19:400 Две новогодние премьеры представил зрителям Псковский театр драмы 28.12.2023, 19:200 Дмитрий Быстров: Компетентность подрядчиков с каждым годом становится хуже 28.12.2023, 19:000 Общественники и полицейские в Пскове подвели итоги года 28.12.2023, 18:450 На новогодних праздниках изменится режим работы музея-заповедника «Изборск»
28.12.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Островского района Дмитрием Быстровым 28.12.2023, 18:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 декабря 28.12.2023, 18:150 «Пастырь»: Новый год и Рождество Христово 28.12.2023, 18:000 Андрей Мошков и Дмитрий Шахов сравнили состояние законности в регионах России
28.12.2023, 17:5813 Торжество мракобесия накануне Нового года 28.12.2023, 17:580 Экспозицию кабинета Псковского археологического общества планируют открыть в Поганкиных палатах в конце января 28.12.2023, 17:540 Михаил Ведерников: В этом году в сфере добровольчества сделано рекордно много 28.12.2023, 17:520 Детей-сирот поздравили с новогодними праздниками псковские следователи
28.12.2023, 17:500 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о депутатской деятельности и вопросах здравоохранения. ВИДЕО 28.12.2023, 17:500 Гид с технологией дополненной реальности появится в Псковском музее-заповеднике 28.12.2023, 17:491 Житель Пскова ударил жену стулом по голове 28.12.2023, 17:480 Выставка «Изборская синематека» откроется музее-заповеднике в 2024 году
28.12.2023, 17:440 Автобусный вокзал хотят построить в Пулково 28.12.2023, 17:402 Барсики под защитой 28.12.2023, 17:320 Шахматы, бочонки-кухли и современные технологии: псковичам показали кабинет Сергея Поганкина  28.12.2023, 17:240 Государственные и муниципальные награды вручил Михаил Ведерников
28.12.2023, 17:152 В псковском «Империале» выстроилась очередь из желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Путина. ФОТО 28.12.2023, 17:050 Восемь врачей из других регионов трудоустроились в псковскую «инфекционку» за год 28.12.2023, 17:030 «Газпром» и МЧС в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 28.12.2023, 16:580 Первая постоянная экспозиция открылась в Поганкиных палатах Пскова
28.12.2023, 16:550 Пропавшего в Невеле 23-летнего мужчину нашли мертвым 28.12.2023, 16:430 Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в январе 28.12.2023, 16:310 Нет зверя страшнее: самые громкие случаи насилия над животными в Пскове и области 28.12.2023, 16:240 Восемь мостов на региональных и местных псковских дорогах обновили по нацпроекту
28.12.2023, 16:100 Анастасия Повторейко о строительстве ФАПов и развитии здравоохранения 28.12.2023, 15:480 Пскович поссорился с другом и сломал ему челюсть 28.12.2023, 15:450 Политические итоги-2023 28.12.2023, 15:390 Член «Демократической партии России» сдал документы для регистрации кандидатом в президенты
28.12.2023, 15:370 Церемония закрытия Года педагога и наставника состоялась в Пскове 28.12.2023, 15:280 Бегом в 2024-й! 28.12.2023, 15:190 Анастасия Повторейко: Я всегда открыта к диалогу 28.12.2023, 15:020 Сказку «Бременские музыканты» покажут в Псковской областной филармонии
28.12.2023, 14:470 Комитету по спорту Псковской области исполнилось 100 лет 28.12.2023, 14:300 Интерактив: «Морды» в мясо 28.12.2023, 14:200 «Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров об итогах 2023 года для Островского района 28.12.2023, 14:190 Более 36 тысяч работников в Псковской области перешли на электронную трудовую книжку
28.12.2023, 14:190 Концерт Натальи Александровой и ансамбля «Псков» состоится в областном центре 28.12.2023, 14:160 «Обратный отсчёт»: «Сообразим на троих мудрецов» — итоги 2023 года. ВИДЕО 28.12.2023, 14:010 Анастасия Повторейко: Объединение крупнейших больниц улучшит оказание медпомощи 28.12.2023, 13:400 «Михайловское» представляет работы победителей музейного конкурса в Индии
28.12.2023, 13:261 Водитель травмирован в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 28.12.2023, 13:160 Две новогодние акции пройдут в стенах Псковского театра драмы в праздничные дни  28.12.2023, 13:120 Пять человек пострадали в ДТП на дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 28.12.2023, 13:100 Анастасия Повторейко: В регионе введен беспрецедентный комплекс мер поддержки врачей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru