Общество

За три года россияне стали больше ценить отдых на новогодних каникулах — опрос

Люди стали больше ценить возможность получить длинные каникулы в конце календарного года. Показал опрос, который аналитики компании hh.ru провели среди трудящихся.

На вопрос «Нужно ли сократить новогодние каникулы» в 2023 году положительный ответ дали 16% опрошенных, три года назад в 2020 с таким мнением согласились больше – 31% респондентов.

При этом негативно относятся к возможности сделать новогодние праздники короткими сейчас сразу 81% респондентов, в 2020 году таких было существенно меньше – 59%.