Общество

Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту юной великолучанки

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту воспитанницы Великолукского центра помощи детям - 14-летней Дианы. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Шар с письмом девочки Андрей Анатольевич снял с региональной "Ёлки желаний". Диана загадала на Новый год смартфон. По поручению Андрея Анатольевича передал Диане смартфон с самыми добрыми пожеланиями», – рассказал Александр Козловский.

Андрей Турчак исполнит еще три пожелания ребят из Псковской области: 17-летние Милена и Станислав из Пскова попросили смартфоны, а 10 воспитанников Печорского Центра помощи детям мечтают побывать в аквапарке.