Общество

Губернатор обратил внимание нового состава общественных помощников на адресную работу с населением

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил новый состав общественных помощников — это 22 человека. Глава региона пригласил их на встречу, чтобы обсудить задачи на перспективу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Во время общения Михаил Ведерников заметил, что институт общественных помощников хорошо себя зарекомендовал — активные и неравнодушные люди помогают в решении задач, стоящих в регионе. Точечные решения по составу помогали детально обращаться к той или иной теме — в настоящее время большая часть состава общественных помощников состоит из уполномоченных по работе с семьями мобилизованных и участников специальной военной операции.

«Сегодня для вас прошел образовательный семинар — это элемент, который необходим в нашей работе. Если будет необходимость, мы можем такие профильные семинары проводить и в будущем», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также обозначил направления, которые считает наиболее важными в работе общественных помощников. Так, внимания требуют популяризация движения территориальных общественных самоуправлений, активность в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, работа с управляющими организациями и ряд других.

«Самое важное ваше предназначение — адресная работа с жителями. У вас есть возможность достучаться до профильных комитетов, до правительства, до губернатора, достаточно оперативно доносить информацию. Если на земле работает что-то не так, как мы задумали, чем быстрее мы скорректируем это, тем быстрее получим результат», — подчеркнул он.

Отдельно Михаил Ведерников обозначил и серьезные вызовы, с которыми придется столкнуться в ближайшее время — это информационное воздействие недружественных стран, направленное на раскачивание ситуации внутри России. В этом плане Михаил Ведерников обратил внимание на активность общественных помощников в социальных сетях, что позволяет оперативно находить контакт с жителями области.

«Даже из такого сложного документа, как бюджет, вы смогли выделить значимые части и рассказать о них людям. Молодцы, — сказал глава региона. — Сейчас важна оперативная обратная связь. Самое главное — не забывайте, что вы лидеры общественного мнения, этот статус важно сохранять».

В рамках неформального диалога общественные помощники поблагодарили губернатора за оказанное доверие. Темами для обсуждения стали помощь участникам специальной военной операции, в том числе по сбору гуманитарной помощи и отправке грузов на передовую, в также вопросы патриотического воспитания молодежи, работы некоммерческого сектора, благоустройства общественных пространств.

В завершение Михаил Ведерников наградил самых активных общественных помощников. Зампредседателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук отмечена медалью Александра Невского, а член инициативной группы граждан по общественному контролю за обеспечением качества оказания услуг в сфере ЖКХ военного городка «Остров — 3» Валентина Шарыгина — почетной грамотой губернатора Псковской области.