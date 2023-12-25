Общество

Псковичам представили подборку популярных российских фильмов и сериалов 2023 года

Этот год выдался для российской киноиндустрии крайне плодотворным – на большие и малые экраны вышли сотни премьер, многие из которых точно останутся в истории и пригодятся для пересмотра в последующие годы. Студии и независимые режиссеры снимали комедии, драмы, триллеры – проекты в самых разных жанрах. Новогодние праздники – отличное время, чтобы собраться семьей и посмотреть все, что вы не успели посмотреть за весь год. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС подготовил подборку фильмов и сериалов, которые точно стоит увидеть всем неравнодушным к российскому кино, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

«Чебурашка» 6+

Новый фильм про советского персонажа, милашку Чебурашку, вышел в прокат в самом начале года и задержался в нем на долгие месяцы, а потом начал победное шествие по стримингам. Семейный фильм, в котором соединились прекрасная игра российских актеров и трогательная анимация, стал самой кассовой лентой за всю историю российского кино. Сюжет знаком всем с детства: непоседливый коричневый зверек Чебурашка внезапно появляется в маленьком городке и устраивает в нем полный переполох.

«Почка-2» 18+

Продолжение сериала «Почка» с Любовью Аксеновой в роли беспринципной чиновницы Наташи Кустовой справедливо можно называть одним из самых долгожданных проектов года. И зрителям, и критикам было интересно узнать, куда Мария Шульгина и Елизавета Тихонова заведут свою героиню, самую необычную женщину из всех вместе взятых российских сериалов. Наташа совершает подлости, живет в свое эгоистичное удовольствие, не заботится ни о ком, однако во втором сезоне ей подкинули испытание любовью, которое она проходит в своем фирменном стиле.

«Лада Голд» 18+

Один из самых драйвовых сериалов сезона с Романом Евдокимовым и Эльдаром Калимулиным в главных ролях снят в необычной стилистике с использованием VHS-фильтров. Причем стилизованы только те сцены, которые посвящены девяностым и криминалу того времени. Бандитизм девяностых откликается и во времени нашем, из этого авторы сделали крепкий сюжет: потомки бандита и полицейского встречаются, чтобы вместе противостоять вышедшим из тюрьмы главарям группировок, уверенных, что у парней где-то спрятаны тонны золота.

«Жизнь по вызову-2» и «Жизнь по вызову. Док» 18+

У самого откровенного российского сериала в этом году вышел не только второй сезон, но и документальный фильм, героинями которого стали девушки, чьи жизненные истории нашли отражение в сериале. «Жизнь по вызову» - это проект о мире эскорта и о том, какую цену вольно или невольно платят его действующие лица. При довольно простой драматургии сериал цепляет яркостью истории, и поэтому «Жизнь по вызову» - один из самых популярных сериалов KION.

«Поехавшая» 16+

Трогательная комедия с Ольгой Лерман снята по реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России на полгода. Героиню Лерман тоже зовут Аня, она тонет в работе, чувствует себя не в своей тарелке, и измена парня совсем сбивает ее с толку. Настолько, что она бросает все дела, берет любимую таксу и отправляется на велике в долгую и опасную дорогу. Которая, впрочем, сулит ей и приятные сюрпризы.

«Отпуск в октябре» и «Снег, сестра и росомаха» 18+

…а также другие фильмы Романа Михайлова, режиссера, который ворвался в кино и каждый год выдает по несколько премьер. Михайлова полюбили и критики, которые любят рассматривать в его фильмах отсылки и аллюзии, и зрители, которых привлекают ладно скроенные истории. И «Отпуск в октябре», и «Снег, сестра и росомаха» - именно такие фильмы с потрясающими актерскими работы. С Михайловым успели поработать Федор Лавров, Мария Мацель, Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие звезды.