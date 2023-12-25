Общество

Временный порядок работы медучреждений для профилактики COVID-19 продлили на год

Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2025 года. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года"», - говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 31 декабря текущего года, пишет ТАСС.