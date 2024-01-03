Общество

«Зверьё моё»: Зоозащитники подводят итоги года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 января.

К ведущей Ульяне Лаблюк пришла сотрудник Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Валерия Ханзлик. Она рассказала, чем зоозащитному сообществу запомнился 2023 год, сколько животных поступило в приют «Лесопилка», кому из них удалось найти дом.

Как часто зооволонтёрам подкидывают щенков и котят? Почему люди не становятся ответственнее, и откуда на улицах собаки, которые нападают на псковичей? Как обстоят дела со строительством нового приюта, и что тормозит процесс? Об этом и многом другом — в эфире.