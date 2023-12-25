Общество

Ветеранов Росгвардии поздравили в Пскове

Руководство Управления Росгвардии по Псковской области поздравило ветеранов центра лицензионно-разрешительной работы с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Поздравляя ветеранов, росгвардейцы поблагодарили их за высокий вклад в развитие службы, пожелали крепкого здоровья, благополучия, радости, удачи и вручили праздничные поздравления и подарки.

Многие ветераны продолжают активно участвовать в жизни подразделений региональной Росгвардии, передавая свой опыт и знания действующим сотрудникам.